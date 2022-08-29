Путин посетит Калининград

Пресс-секретарь Песков сообщил, что президент Путин 1 сентября посетит Калининград

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. О предстоящей поездке сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, визит Путина в Калининград будет приурочен ко Дню знаний. Пресс-секретарь также отметил, что глава государства в середине этой недели проведет совещание с кабмином.

«Во второй половине недели президент будет в Калининграде. <...> Будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что к совещанию с членами российского правительства уже ведется подготовка.

24 августа Путин провел совещание с кабмином по ситуации с лесными пожарами в России. Президент подчеркнул, что особое беспокойство вызывают пожары в Рязанской области, он призвал как можно скорее ликвидировать очаги распространения огня.

22 августа врио губернатора ввел на всей территории Рязанской области режим ЧС. Оценивая обстановку, Малков подчеркивал, что площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться.