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В Калининграде допустили остановку транзита через Литву с 1 сентября

Глава Калининградской области Алиханов допустил остановку транзита через Литву 1 сентября
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Ministry of Culture Russia/ Globallookpress.com

Глава Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал решение литовского «Шяуляй банка» прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, вследствие чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать

Антон Алихановгубернатор Калининградской области

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября, сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

26 июля первый поезд с цементом прибыл через Литву в Калининград. 27 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия будет добиваться снятия ограничений на транзит автомобильным транспортом через территорию Литвы в регион.

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22 июня 2022

Еврокомиссия ведет себя так, будто не желает урегулирования по транзиту

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Европейская комиссия (ЕК) ведет себя так, как будто не желает решить вопрос с урегулированием транзита в Калининградскую область.

Европейская комиссия сейчас себя ведет так, как если бы она совершенно не хотела бы урегулировать этот вопрос. Это заметно невооруженным глазом. Мое личное наблюдение сводится к тому, что Европейская комиссия не имеет желания сделать такое внушение, чтобы здесь было все ясно, чтобы не было никаких возражений

Сергей Рябоконьвременный поверенный в делах России в Литве

Дипломат добавил, что у Еврокомиссии есть методы, как себя вести, когда она действительно хочет разрешения ситуации.

Рябоконь добавил, что, возможно, Евросоюзу и США нужен «актер, который будет всегда или часто выступать против», и таким игроком назначили Литву. Он также указал на отсутствие адекватной реакции ЕС на попытки Вильнюса ограничить транзит.

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28 января 2022

Посольство России передало ноту в МИД Литвы по возможности оплаты транзита

Временный поверенный в делах России в Литве сообщил, что передал в министерство иностранных дел страны ноту в связи с возможной приостановкой платежей по транзиту в Калининградскую область. Он указал, что российские операторы должны оплачивать перевозку грузов, а транзакции можно проводить через один банк — «Шяуляй-банк», который объявил о прекращении операций с Москвой с 1 сентября.

Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил этот вопрос, я передал им лично ноту по «Шяуляй-банку» — разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность. Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?

Сергей Рябоконьвременный поверенный в делах России в Литве

По словам дипломата, решение о прекращении операция является еще одним ударом по транзиту, только с другого направления.

Оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно

Заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев 27 июля заявил, что оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно, необходимо посмотреть, как оно будет применяться на практике.

На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение, главное — как этот порядок будет реализовываться на практике

Иван Нечаевзаместитель директора департамента и печати МИД России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что хотя первые вагоны с санкционными грузами для Калининграда и прошли через Литву, предстоит еще долгая работа по калининградскому транзиту.

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Марина Совина
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