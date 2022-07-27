Кремль ответил на вопрос о ситуации с транзитом в Калининград

Пресс-секретарь Песков заявил о разрешении кризисной ситуации по транзиту в Калининград

Кризисная ситуация вокруг транзита товаров в Калининград разблокирована — это позитивный факт. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.

Хотя первые вагоны с санкционными грузами для Калининграда и прошли через Литву, предстоит еще долгая работа по калининградскому транзиту, отметил пресс-секретарь президента.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

Позже ограничения были частично сняты и 26 июля первый поезд с цементом прибыл через Литву в Калининград.

Ранее 27 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия будет добиваться снятия ограничений на транзит автомобильным транспортом через территорию Литвы в регион.