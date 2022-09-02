Кремль ответил на вопрос о личных аккаунтах Путина в соцсетях

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не планирует заводить личные аккаунты в соцсетях

Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря, глава российского государства не намерен вести аккаунты в соцсетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.

Ранее стало известно, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия», начал вести свою страницу в TikTok. Он пришел в социальную сеть за молодой аудиторией в преддверии парламентских выборов, в которых его партия будет участвовать, рассказал политик.

В своих видео Берлускони пообещал, что его партия приложит все усилия, чтобы помочь молодежи Италии добиться успеха в жизни и осуществить все свои мечты. Политик признался, что немного завидует молодым. За недолгое время ролик набрал свыше пяти миллионов просмотров.