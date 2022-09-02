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Берлускони стал звездой итальянского TikTok в преддверии выборов

Экс-премьер Италии Берлускони рассказывает анекдоты в TikTok в преддверии выборов

Фото: Remo Casilli / Reuters

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия», начал вести свою страницу в TikTok.

По словам политика, он пришел в соцсеть за молодой аудиторией в преддверии парламентских выборов, в которых его партия примет участие.

В одном из своих первых роликов Берлускони рассказал подписчикам анекдот про мировых лидеров:

«В падающем самолете сидят [президент России Владимир] Путин, [лидер США Джо] Байден, папа римский с помощником и сам Берлускони. На пятерых человек имеется четыре парашюта. Первый забирает Байден со словами "я самый главный на Западе", второй берет Путин со словами "я самый главный на Востоке". Третий парашют забирает Берлускони, заявив, что "он самый умный политик в мире". После этого помощник папы римского протягивает оставшийся парашют понтифику, но тот отказывается, призывая молодого человека спасаться самому. На что помощник отвечает: "Берите, ваше святейшество, парашютов осталось два — Берлускони выпрыгнул с моим рюкзаком».

Берлускони также пообещал в своих роликах, что его партия приложит все усилия, чтобы помочь итальянской молодежи добиться успеха в жизни и осуществить все свои мечты. Политик признался, что немного завидует молодым. За недолгое время ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

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Татьяна Антоненко
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