В Киеве отчитались о переработке на макулатуру тысяч книг на русском языке

В горсовете Киева заявили о переработке на макулатуру 48 тысяч книг на русском языке

В Киеве 48 тысяч книг на русском языке отправили на переработку на макулатуру. Об этом отчитались в пресс-службе местного городского совета.

Там заявили, что такое количество российских печатных изданий было собрано муниципальным книжным магазином «Сияние книги». Отмечается, что в течение 1,5 месяца к сбору присоединились более 1700 жителей украинской столицы, которые «несли книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненные книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте». Уточняется, что полученные от реализации макулатуры средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В горсовете также отметили, что киевское коммунальное предприятие «Городской магазин» призвало горожан приобщаться к сдаче российских книг и приносить издания, «которым уже не место в домашних библиотеках». В обмен им пообещали скидку в 10 процентов на покупку новой литературы.

Ранее в Национальном союзе писателей Украины потребовали закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве. В объединении высказали мнение, что литератор «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях». Там также указали на «недопустимость функционирования» посвященных ему экспозиций.