На Украине потребовали закрыть музей Булгакова

В союзе писателей Украины потребовали закрыть музей писателя Булгакова в Киеве

На Украине потребовали закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве. С такой инициативой выступили в Национальном союзе писателей республики.

Там заявили «о недопустимости функционирования» в Киеве музея Булгакова, который, по мнению представителей союза, «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях».

Вместо посвященных русскому писателю экспозиций в литературном объединении предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, а относящиеся к Булгакову экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.

Ранее сообщалось, что с фасада Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову. Подобные меры обосновали тем, что писатель является символом русской культуры, не имея никакого отношения к украинской.