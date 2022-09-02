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Определена самая популярная у россиян мебель

Mr.Doors: в 2022 году россияне чаще всего покупали мебель для кухни

Фото: roam in color / Unsplash

С января по август 2022 года чаще всего россияне покупали мебель для кухни — на нее пришлось 33 процента всех связанных с обустройством квартиры заказов. Самую популярную мебель назвали аналитики компании Mr.Doors в своем исследовании, пишут «Известия».

Специалисты определили, что следующими по популярности оказались гардеробные — на них пришлось 18 процентов запросов. Далее следуют прихожие и спальни, которые заняли по 11 процентов в общем объеме заказов.

В компании также выяснили, жители каких городов России больше всего пользуются услугами персональных дизайнеров. Лидером рейтинга стала Москва (более 45 процентов). Следом идут Санкт-Петербург (15 процентов) и Самара (7-8 процентов), рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава.

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По словам специалистки, заметный рост числа обращений к дизайнерам зафиксировали в Ярославле — если на январь этого года процент таких заказов от общего числа по России составил 5,8 процента, то в августе — почти 9,9 процента.

Ранее стало известно, что в первой половине 2022 года в России стали заметно больше производить кухонной мебели — этот сегмент увеличился на 24,5 процента, до 25,8 миллиарда рублей в стоимостном выражении.

Нина Ташевская
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