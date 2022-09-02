Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»

В Германии заявили о важности экономии и СПГ из-за остановки «Северного потока»

Фото: Pixabay

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер на фоне остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» заявил, что ворпосы экономии и импорта сжиженного природного газа (СПГ) становятся все важнее. Его слова приводит ТАСС.

«Ввиду решения России пока не поставлять газ по "Северному потоку" терминалы по приему СПГ, соответствующие уровни заполненности газохранилищ и потребности в значительной экономии приобретают все большее значение», — сказал он.

Ранее 2 сентября транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным компании, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — сообщили в «Газпроме».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Недалеко от ЗАЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом
Шаца и Галямину признали СМИ-иноагентами
Поляки захотели вернуть утраченное имущество на Украине
Российская теннисистка вышла в четвертый круг US Open
Запуск «Северного потока» посчитали сомнительным
Кокорин дебютировал за кипрский «Арис»
51-летняя телезвезда показала тело в бикини без фотошопа
Россиянам напомнили симптомы начинающегося инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.