В Кремле оценили последствия введения потолка цен на российскую нефть

Песков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации рынка. Последствия подобного решения со стороны стран-участниц G7 оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 2 сентября.

«Можно с уверенностью говорить об одном: принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, в настоящее время энергетические рынки, в частности в Европе, уже лихорадит, а принятые странами Запада антироссийские санкции уже привели к «весьма и весьма глубокому кризису». Так, пояснил Песков, европейские страны вынуждены закупать у американских компаний сжиженный газ за «бешеные деньги», в результате чего их население беднеет, а предприниматели из США, напротив, богатеют.

При этом, комментируя возможность негативного влияния на экономику России вероятного решения о потолке цен, пресс-секретарь отметил, что в Кремле просчитывают все варианты развития ситуации, в том числе альтернативные.

Ранее агентство Reuters сообщило, что члены группы G7 могут договориться о введении ограничения цен на российскую нефть уже 2 сентября. Целью подобного решения называют ограничение нефтегазовых доходов Москвы для снижения ее возможностей финансировать военные действия на Украине.