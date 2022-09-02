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При пожаре в российском торговом центре погиб человек

В МЧС заявили, что один человек погиб при пожаре в ТЦ «Бумеранг» в Курске

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Один человек погиб при пожаре в торговом центре «Бумеранг» в Курске. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

Предположительно, погибшим оказался один из сотрудников ТЦ. Мужчину 1982 года рождения нашли в подсобном помещении на третьем этаже, где было сильное возгорание. Позже он скончался в карете скорой помощи.

О пожаре в российском ТЦ стало известно в пятницу, 2 сентября. Пламя вспыхнуло в магазине с техникой на третьем этаже «Бумеранга».

Сейчас пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. Из торгового центра успели эвакуировать около 80 человек. На борьбу с огнем привлекли 36 человек и 11 единиц специальной техники. О причинах случившегося пока не сообщалось.

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Анна Щербакова
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