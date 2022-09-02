Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском торговом центре начался пожар

В Курске загорелся торговый центр, на место выехали пожарные, полиция и скорая

Фото: Региональное информационное агентство «Курск»

В Курске загорелся торговый центр «Бумеранг». Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 09:34. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра. На место выехали пожарные, полиция и скорая помощь. Причина пожара пока не известна.

К ликвидации привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

17 августа мощный пожар произошел на территории торгового центра в Ростове-на-Дону. Уточнялось, что возгорание произошло на территории складских помещений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ
MOXIE успешно сгенерировал кислород на Марсе
В России резко сократилось число банкоматов
Джулианна Мур появилась на кинофестивале в Венеции в платье с глубоким декольте
Москвичей предупредили об агрессивности лосей в брачный период
Ларс фон Триер рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино
Российский тренер на Audi насмерть сбила рабочего на пешеходном переходе
В российском торговом центре начался пожар
В Запорожье оценили условия для визита МАГАТЭ
Надаль рассек себе нос ракеткой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.