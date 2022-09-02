В российском торговом центре начался пожар

В Курске загорелся торговый центр, на место выехали пожарные, полиция и скорая

В Курске загорелся торговый центр «Бумеранг». Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 09:34. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра. На место выехали пожарные, полиция и скорая помощь. Причина пожара пока не известна.

К ликвидации привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

17 августа мощный пожар произошел на территории торгового центра в Ростове-на-Дону. Уточнялось, что возгорание произошло на территории складских помещений.