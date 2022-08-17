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Мощный пожар произошел на территории торгового центра в Ростове-на-Дону

На территории торгового центра в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло возгорание складских помещений, а также поддонов с прессованной бумагой, размещенных на открытой площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Уточняается, что пожар произошел по адресу улица Днепропетровская, дом 50 «Е». По данным ТАСС, там располагается торговый центр «Янтарный».

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. «В 04:52 пожар локализован», — отметили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к тушению огня привлечены от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 69 человек и 23 единицы техники, от МЧС — 49 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в Ижевске на мебельном складе произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

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Марина Совина
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