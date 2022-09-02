ФСБ задержала россиянина за призывы к насилию в отношении иностранцев

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию в соцсети

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области задержали местного жителя за призывы в соцсети к экстремизму. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, мужчина в комментариях под записями во «Вконтакте» призывал к насилию в отношении кавказцев и иностранцев из Средней Азии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Ульяновской области задержали 38-летнего местного жителя из-за его призывов в соцсетях к свержению власти.