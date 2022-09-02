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В Москве ответили на предложение Украины устроить «холодный душ» россиянам

Сенатор Цеков: власти Украины решили выяснять отношения с детьми, а не с родителями
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Власти Киева решили выяснять отношения с детьми, а не с родителями. Так член Совета Федерации Сергей Цеков ответил на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Евросоюзу (ЕС) запретить выдачу виз российским студентам. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, заявление Шмыгаля возмутительно. Кроме того, десятки тысяч россиян поступили в высшие учебные заведения европейских государств задолго до начала специальной военной операции на Украине, они продолжают учебу, добавил Цеков.

Подобные слова демонстрируют, что украинские власти готовы выяснять отношения с детьми, а не с родителями. «То есть они на детях решили вымещать злобу. Это в целом характеризует Украину», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС должен устроить «холодный душ» российскому обществу. Он возмутился тем, что часть граждан России «ведет красивую жизнь на Западе», а также проводит там отпуска.

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Сергей Истомин
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