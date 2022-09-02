Премьер Украины призвал устроить «холодный душ» россиянам

Премьер Украины Шмыгаль призвал ЕС запретить выдачу виз российским студентам и туристам

Европейский союз (ЕС) должен ограничить выдачу виз некоторым категориям россиян, призвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его слова приводит агентство DPA.

По его словам, невозможно разделить россиян на хороших и плохих. «Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — заявил политик. Он возмутился тем, что часть российских граждан «ведет красивую жизнь на Западе», проводит там отпуска.

Кроме того, премьер затронул тему финансовой помощи для Украины. Он рассказал, что Еврокомиссия направила стране транш в размере одного миллиарда евро. Кроме того, Киев ожидает еще пять миллиардов евро в сентябре этого года.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. «Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.