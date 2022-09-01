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Кремль отреагировал на решение ЕС по визам для россиян

Песков назвал нелепым решение ЕС о заморозке соглашения об упрощении визового режима с РФ
СюжетВизы в Европу:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нелепым решение Евросоюза (ЕС) о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Его реакцию в четверг, 1 сентября, приводит ТАСС.

«Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее. Но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев», — заявил пресс-секретарь главы государства.

31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Для россиян отмена упрощенного режима предполагает изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления теперь придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи вырастет с 35 до 80 евро. В разговоре с «Лентой.ру» исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев пояснил, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме усложнит получение виз лишь в некоторые страны.

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Евгения Куликова
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