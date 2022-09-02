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В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС

Сенатор Джабаров заявил, что МАГАТЭ может дать уклончивый ответ по Запорожской АЭС

Фото: D. Candano Laris / Reuters

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров спрогнозировал возможное заключение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, МАГАТЭ является зависимой организацией, поэтому может дать уклончивый ответ. «Ну да, скажут, что нет радиационного фона повышенного, все системы работают нормально, но факт обстрела — я уверен, они скажут, что не знают, кто стрелял, хотя, когда они были там, они сразу поняли, откуда идут обстрелы и с какой целью», — заявил парламентарий.

Нужно дождаться, что члены агентства скажут после заседания Совета Безопасности, где они будут выступать, заключил Джабаров.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала давать оценку ситуации. Он добавил, что власти региона интересует официальная точка зрения и позиция агентства в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.

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Сергей Истомин
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