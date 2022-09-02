В Запорожье заявили об отказе МАГАТЭ давать оценку обстрелам ЗАЭС

Глава Запорожской области Балицкий заявил, что МАГАТЭ не дала оценки обстрелам ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала давать оценку ситуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает ТАСС.

Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали Евгений Балицкий Глава Запорожской области

Он также добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.

С чего все началось

Обстрелы Запорожской АЭС, которую 28 февраля взяли под контролем российские военные, начались 4 марта. Как сообщали в Минобороны России, группа украинских диверсантов обстреляла станцию, после чего устроила на ее территории пожар. С тех пор удары по станции со стороны ВСУ наносились регулярно.

За месяц, с 18 июля по 18 августа, Украина произвела по ЗАЭС 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также были попытки атаковать ее с помощью дронов-камикадзе.

Как заявил 25 августа Евгений Балицкий, за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара. 17 ударов были нанесены по станции. 29 августа ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

При этом украинская сторона отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС и перекладывает вину на Россию.

Цели миссии МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре, 1 сентября. Инспекция носит исключительно технический характер. Ее целью является предотвращение ядерной катастрофы.

Члены делегации осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции. По окончании проверки планируется обеспечить постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции. Визит комиссии продлится до 4 или 5 сентября.

Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад Рафаэль Гросси Гендиректор МАГАТЭ

Минобороны России предупредило о провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ

Как рассказали в Минобороны России, Украина заранее подготовила план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов по ЗАЭС в день прибытия МАГАТЭ.

Также сообщалось о попытках Киева внедрить своих шпионов под видом журналистов в делегацию МАГАТЭ. Об этом ранее заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», — указал он.

Реакция России

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле позитивно оценивают приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем возникшим сложностям, связанным в том числе с провокационными действиями украинской стороны.

При этом саму работу миссии оценивать пока рано, подчеркнул Песков.