Кремль назвал позитивным факт приезда МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным факт приезда миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вопреки всем возникшим сложностям. Его цитирует ТАСС.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
«В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия прибыла и приступила к работе», — заявил он.
По словам пресс-секретаря президента России, в то же время саму работу миссии оценивать пока рано.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, украинская стороны продолжает провокации: Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 сентября обстреляли не только ЗАЭС, но и маршрут передвижения членов миссии. Министр отметил также, что у России нет тяжелых вооружений на территории атомной электростанции и в прилегающих районах, и выразил надежду, что МАГАТЭ в этом убедится.