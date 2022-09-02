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Шойгу рассказал об ожиданиях от визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Шойгу заявил, что у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС и рядом с ней
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

У России нет тяжелых вооружений на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в прилегающих районах и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может в этом убедиться. О таких ожиданиях от визита специалистов рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу. Его цитирует «Интерфакс».

Глава военного ведомства также выразил надежду на то, что итоги работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут объективно доведены до мировой общественности.

По его словам, «несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются»: Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 сентября обстреляли не только ЗАЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.

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Евгения Куликова
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