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Минобороны заявило об обстреле Украиной места встречи МАГАТЭ

Минобороны заявило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские войска с 8:00 по московскому времени ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 1 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.

«Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — говорится в заявлении Минобороны.

31 августа стало известно, что российские военные сбили рядом с ЗАЭС украинский беспилотник.

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Евгения Куликова
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