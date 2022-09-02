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Выдавший детям грамоты с гербом Украины российский детсад проверят

Комитет образования Читы проверит детсад, где воспитанникам дали грамоты с гербом Украины

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Чите начали проверку детского сада №30, где детям за участие в конкурсе выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили в министерстве образования Забайкальского края, передает РИА Новости.

«В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку», — сказали в министерстве.

О том, какие меры будут приняты, сообщат позже.

Детям выдали грамоты с украинской символикой в конце августа. Тогда в детском саду был конкурс «Мистер и мисс лето — 2022». После того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

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Анастасия Шейкина
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