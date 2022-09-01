В российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины

В детском саду Читы детям за участие в конкурсе выдали грамоты с гербом Украины

В Чите в детском саду №73 детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе. Об этом сообщил один из родителей несовершеннолетних, пишет «Чита.ру».

«Был конкурс утром 30 августа "Мистер и мисс лето — 2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно», — вспомнил родитель.

По его словам, после того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

Как пишет Telegram-канал Babr Mash, воспитатели детсада, которые раздали детям грамоты, нашли их в интернете.

Ранее житель подмосковного Красногорска заявил на себя в полицию после того, как нарисовал флаг Украины на одном из домов на Волоколамском шоссе. Мужчина объяснил, что был пьян, когда раскрашивал стену дома краской синего и желтого цветов. Протрезвев, он пришел в полицию и попросил привлечь себя к ответственности за дискредитацию российской армии.