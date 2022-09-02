Кремль ответил на вопрос о чтении Путиным книг о самом себе

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не читает книги о самом себе

Президент России Владимир Путин не читает книги о самом себе. Очередное издание подобного формата он также вряд ли прочтет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал презентацию книги «Путь Путина», автором которой является секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов.

«Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин говорил о своем отношении к книгам про него: в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал», — сказал Песков.

Он также уточнил, что в Кремле знают о книге Гусейнова, однако нет никакой информации, что Путин планирует ее прочесть. Пресс-секретарь добавил, что это вряд ли произойдет с учетом графика главы государства.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.