Немцев возмутило требование Польши выплатить репарации

Читатели Bild потребовали от Польши возвращения земель в обмен на репарации

Немцев возмутило требование Польши выплатить военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны. Своим мнением они поделились под соответствующим постом издания Bild в Twitter.

Жители Германии раскритиковали данное предложение польского правительства, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году. По мнению читателей, взамен Польша должна вернуть земли, которые когда-то принадлежали ФРГ.

«Если мы заплатим требуемую сумму, Польша должна вернуть нам восточные территории взамен», — отметил пользователь Alfons von Garrel.

«Хорошо, а не могли бы вы взамен, пожалуйста, вернуть Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию?» — обратился с вопросом к полякам Tom.

«Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (сейчас город Вроцлав — прим. «Ленты.ру»)?», — иронично ответил на требования пользователь с ником Reinhard Rupsch.

«Нет проблем, мы компенсируем это территорией Германии, которая теперь является частью Польши», — присоединился к авторам предыдущих комментариев Michael Conz.

Ранее пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер заявил, что Польша даст Германии время на ознакомление с требованиями о репарациях, а затем предпримет дальнейшие действия. Он отметил, что Варшава рассчитывает, что Берлин осознает, что выплаты, на которые претендует Польша, являются чем-то очевидным.

В пресс-службе МИД ФРГ, в свою очередь, на выдвинутые требования в выплатах подчеркивали, что Германия считает закрытым вопрос репараций Польше. В ведомстве подчеркнули, что Германия по сей день несет на себе груз политической и исторической ответственности за все преступления нацистов в годы Второй мировой войны.