Польша даст Германии время на ознакомление с требованиями о репарациях

Пресс-секретарь Мюллер: Польша даст Берлину время ознакомиться с требованиями о репарациях

Польша даст Германии время на ознакомление с требованиями о репарациях, а затем предпримет дальнейшие действия, заявил пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

«Но здесь, в области получения репараций, нет процессуального кодекса, таких международных правил не существует, — добавил Мюллер — Но, конечно, мы будем предпринимать политические шаги. Этот вопрос нельзя забывать».

Варшава рассчитывает, что Берлин осознает, что выплаты, на которые претендует Польша, являются чем-то очевидным. В случае, если Германия откажется «сделать соответствующие выводы», польские власти предпримут попытку решить данную проблему на международной арене. Мюллер подчеркнул, что речь идет как о политических, так и юридических шагах.

Ранее глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны.

В пресс-службе МИД ФРГ, в свою очередь, заявили, что Германия считает закрытым вопрос репараций Польше. В ведомстве подчеркнули, что Германия по сей день несет на себе груз политической и исторической ответственности за все преступления нацистов в годы Второй мировой войны.