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69-я параллель

Уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилась в первый рейс

Уникальная научная ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс

Фото: АО «Адмиралтейские верфи»

Уникальное научно-исследовательское судно, ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Платформа «Северный полюс» предназначена для проведения исследований в течение круглого года в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно прибывает к месту дрейфа по воде или тонкому льду, после чего вмораживается в лед и начинает дрейфовать вместе с ледяным массивом. В дрейфе платформа может находиться до двух лет.

«До 2035 года планируется построить порядка 13 научно-исследовательских судов. Сейчас строятся пять и прорабатываются вопросы размещения на отечественных производственных площадках серии из 3 крупнотоннажных научных судов для проведения исследований в открытых частях Мирового океана на базе проекта "НИС-АР" Конструкторского бюро "Вымпел". Также будут модернизированы 5 НИСов для Минобрнауки России», — сказал глав ведомства Денис Мантуров.

В свою очередь генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что платформа «Северный полюс» уникальный проект, который не имеет аналогов в мировой практике.

Ранее сообщалось о маршруте научного судна «Северный полюс». По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александра Макарова, 1 сентября судно-платформа отправится из Петербурга в Мурманск. Там к экспедиции присоединятся исследователи.

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Никита Абрамов
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