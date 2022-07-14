Назван маршрут экспедиции уникального российского судна-платформы в Арктику

Директор АНИИ рассказал, что платформа «Северный полюс» отправится в Арктику из Петербурга

Уникальная российская ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» отправится в свой первый арктический рейс из Санкт-Петербурга. Маршрут экспедиции назвал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, передает РИА Новости.

По его словам, 1 сентября судно-платформа отправится из Петербурга в Мурманск. Там к экспедиции присоединятся исследователи, а также пройдет дозагрузка необходимого снабжения. «Из Мурманска платформа должна пойти своим ходом в сторону Новосибирских островов, где и планируется вхождение в дрейф», — рассказал Макаров.

Российское судно «Северный полюс» предназначено для экспедиций в Северном Ледовитом океане. ЛСП имеет функционал полноценного научного центра и способно вмораживаться в лед, превращаясь в платформу.

«Северный полюс» может передвигаться собственным ходом со скоростью 10 узлов. Запас топлива на борту позволяет судну находиться в экспедиции до двух лет. Кроме того, ЛСП может принимать на борт вертолеты типа Ми-8.

Ранее Александр Макаров рассказал, что на борту «Северного полюса» расположится шестнадцать лабораторий, которые будут оборудованы современной техникой. По его словам, платформа может прослужить 25 лет, однако этот срок возможно увеличить до 30-40 лет, что позволит проводить долгосрочные исследования.