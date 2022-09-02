В Запорожье рассказали о помощи Киева для возвращения региона в Россию

Член запорожской администрации Рогов: террор со стороны Киева помогает вернуться в Россию

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и мирных городов со стороны Киева способствуют стремлению местных жителей вернуться в Россию. Такое мнение он высказал в беседе с порталом «Украина.ру».

По его словам, украинская пропаганда не работает, и подавляющее большинство энергодарцев понимают, кто на самом деле стоит за обстрелами атомной станции.

«Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей"», — заявил Рогов.

По мнению члена совета администрации, так Киев активно помогает региону. «Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», — подчеркнул он.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Генеральный директор организации и глава делегации Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

