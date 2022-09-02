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Россия посоветовала иранцам покинуть сирийские военные базы

Россия посоветовала иранцам покинуть сирийские военные базы из-за бомбардировок Израиля

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Российские власти посоветовали иранским военным покинуть базы, расположенные неподалеку от сирийских Хамы и Тартуса, из-за возможных бомбардировок со стороны Израиля. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в сирийском правительстве.

Источник сообщил, что такая просьба прозвучала во время некой встречи с участием трех российских офицеров и их иранских коллег, которая состоялась 31 августа в военном аэропорту Хама. Российские военные проинформировали иранскую сторону о необходимости эвакуировать штаб, располагающийся в западной части Хамы, поскольку существует угроза израильских бомбардировок. При этом на военной базе находится российская техника, которая может быть уничтожена в случае атак.

При этом источнику издания также известно о разговоре, состоявшемся между курдскими силами и спецпосланником госдепа США в регионе Николасом Грейнджером, в ходе которого американец попросил вернуться к диалогу.

14 августа Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Дамаска. В результате погибли три солдата, еще трое получили ранения. Предполагается, что нападение было совершено из воздушного пространства Ливана, также были атакованы наземные объекты к югу от портового города Тартус.

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Елизавета Наумова
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