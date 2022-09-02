Шольц оценил возможность прекращения импорта российского газа в Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене отверг возможность прекращения импорта российского газа в страну. Мероприятие транслировалось на официальном портале правительства ФРГ.

Оценивая такую вероятность, Шольц заявил, что Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. «Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — сказал он.

Канцлер пояснил, что уверен в возможности Германии пережить энергетический кризис, поскольку Берлин своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ.

В то же время, считает он, государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, в частности, пользуясь газопроводами из Южной Европы, например, из Испании и Португалии, чтобы никогда не быть зависимым.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» предстоящей зимой и не ведет переговоров с «Газпромом».

«Газпром» 31 августа полностью остановил поставки газа в Германию из-за плановых работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.