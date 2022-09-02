В российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч

В Анивском районе Сахалина жители заметили редкий для региона гигантский смерч

В Анивском районе Сахалина местные жители заметили редкий для региона гигантский смерч и сняли его на видео. Его публикует местный Telegram-канал «Инцидент|Сахалин».

На кадрах видно, как большая воронка бушует над водой. «Смотрите, ребята, торнадо! Прикинь, на Сахалине!» — говорит автор ролика.

Увидеть смерч в Сахалинской области — большая редкость. Это явление более характерно в тропических широтах — в России, в частности, его можно увидеть в Сочи и на близлежащих территориях. Воронка на Сахалине могла появиться из-за скопления кучевых облаков и мощного циклона в российском регионе.

Ранее на западе Крыма сняли на видео мощный смерч. Вихрь пронесся в Новоозерном Сакского района и повредил пять автомобилей, никто не пострадал.