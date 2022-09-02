Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч

В Анивском районе Сахалина жители заметили редкий для региона гигантский смерч

В Анивском районе Сахалина местные жители заметили редкий для региона гигантский смерч и сняли его на видео. Его публикует местный Telegram-канал «Инцидент|Сахалин».

На кадрах видно, как большая воронка бушует над водой. «Смотрите, ребята, торнадо! Прикинь, на Сахалине!» — говорит автор ролика.

Увидеть смерч в Сахалинской области — большая редкость. Это явление более характерно в тропических широтах — в России, в частности, его можно увидеть в Сочи и на близлежащих территориях. Воронка на Сахалине могла появиться из-за скопления кучевых облаков и мощного циклона в российском регионе.

Ранее на западе Крыма сняли на видео мощный смерч. Вихрь пронесся в Новоозерном Сакского района и повредил пять автомобилей, никто не пострадал.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию
Озвучено последствие употребление полуфабрикатов для мужчин
В Энергодаре сообщили о продолжении обстрелов города ВСУ после визита МАГАТЭ
СКР раскрыл совершенное 16 лет назад убийство
Москвичам спрогнозировали самый холодный день недели
В российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч
Россиянин пойдет под суд за избиение до смерти обидчика друга и угрозы убийством
Канье Уэст назвал причину расставания с Ким Кардашьян
Два брата выловили из реки 100-летнего аллигатора длиной три метра
Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.