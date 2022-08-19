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Мощный смерч в российском регионе показали на видео

Очевидцы сняли на видео мощный смерч в Крыму, который повредил 5 автомобилей

На запад Крыма обрушился мощный смерч. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным МЧС российского региона, вихрь пронесся в Новоозерном Сакского района и повредил пять автомобилей. В соцсетях сообщают, что речь идет о побережье залива Донузлав.

Уточняется, что среди местного населения никто не пострадал. В Крыму в настоящее время действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Днем ранее, 18 августа, на Ялту обрушился мощный ливень. По данным крымского гидрометцентра, за несколько часов выпало две месячных нормы осадков.

8 августа сформировавшийся на акваторией Финского залива смерч показали жители Ленинградской области.

Евгения Куликова
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