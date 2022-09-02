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На популярном курорте России забронирована четверть номерного фонда на Новый год

Туристы забронировали 25 процентов номеров в отелях Сочи на новогодние праздники

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Четверть номеров в сочинских отелях забронирована туристами на предстоящие новогодние праздники. Об этом говорится на официальном сайте администрации популярного курортного города России.

По данным местных властей, в настоящее время темпы бронирования отелей и гостиниц на Новый год держатся на уровне 2021 года. При этом наибольшая активность со стороны отдыхающих ожидается в октябре.

«Сейчас заполнено порядка 25 процентов номерного фонда», — заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

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Отмечается, что в курортном городе туристов круглогодично принимают 60 санаториев и пансионатов с лечением. Более того, в Сочи работают 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами.

В пресс-службе администрации Сочи также подчеркнули, что в число самых популярных объектов для посещения в городе входят «Роза хутор», курорт Красная Поляна, Skypark Сочи, парк «Ривьера», Солохаул Парк, парк «Дендрарий», смотровая башня на горе «Ахун» и Magic Park.

В августе вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян назвал главного конкурента Сочи в борьбе за туристов в предстоящем зимнем сезоне. По его словам, им может стать Архыз. Эксперт отметил, что качественная инфраструктура и хороший сервис являются сильными сторонами горного курорта Карачаево-Черкессии.

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Фариза Бацазова
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