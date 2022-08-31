Назван главный конкурент Сочи за туристов в зимнем сезоне

Вице-президент АТА Мкртчян назвал Архыз главным конкурентом Красной Поляны зимой

Горный курорт Архыз может стать главным конкурентом Красной Поляны в борьбе за туристов в предстоящем зимнем сезоне. Такое мнение выразил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, пишет РИА Новости.

Мкртчян назвал качественную инфраструктуру и хороший сервис сильными сторонами курорта Карачаево-Черкессии. По мнению эксперта, горнолыжные трассы и размещение на Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае.

Вице-президент АТА добавил, что помимо сочинских горнолыжных курортов в зимнем сезоне российские туристы будут интересоваться путешествиями в Турцию, однако спрос на поездки в республику упадет до пяти процентов от всего количества отдыхающих.

Ранее туроператоры предупредили россиян о заметном подорожании горнолыжного отдыха в стране в предстоящем зимнем сезоне. По их прогнозам, в зависимости от направления цены на туры вырастут в среднем от 10 до 20 процентов в сравнении с 2021 годом.