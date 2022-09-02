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Запуск «Северного потока» посчитали сомнительным

Экономист Мельников: запуск «Северного потока» сомнителен без стабилизации отношений с ЕС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с ТАСС назвал сомнительной перспективу запуска «Северного потока» в настоящее время при текущих политических отношениях России со странами Евросоюза (ЕС).

«Перспектива запуска "Северного потока" вызывает сомнения, если только не произойдет стабилизации политических отношений между Россией и ЕС», — заявил он.

Экономист отметил, что, несмотря на остановку работы газопровода, рост цен на газ может оказаться не слишком сильным в силу того, что у стран заполнены хранилища. Мельников уточнил, что заметное возрастание цен стоит ожидать к декабрю, поскольку к тому моменту цены должны подняться до такого уровня, при котором часть промышленности вынуждены будут отключить. К тому же, в случае холодной зимы ближе к весне запасы в хранилищах могут иссякнуть, резюмировал он.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач озвучил последствия полной остановки «Северного потока». Он считает, что это приведет к дальнейшему росту цен и ухудшению ситуации с энергетической безопасностью в Европе.

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Марина Совина
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