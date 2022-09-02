Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Озвучены последствия полной остановки «Северного потока»

Замглавы ФНЭБ Гривач: остановка «Северного потока» приведет к еще большему росту цен

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Санкционный режим привел к выводу из строя последнего работающего агрегата газопровода «Северный поток». Значит, следует ожидать дальнейшего роста цен и ухудшения ситуации с энергетической безопасностью в Европе. Такие последствия полной остановки «Северного потока» в беседе с «Лентой.ру» озвучил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом объявил «Газпром». На единственной оставшейся турбине обнаружили неисправности. Ростехнадзор выдал компании предупреждение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

«К сожалению, худшие опасения оправдались. Нарушение сервисного обслуживания турбин в результате санкционных действий Канады, Великобритании и ЕС привело к выходу из строя и последнего работающего агрегата на КС "Портовая"», — отреагировал Гривач.

При этом аналитик напомнил, что до отопительного сезона еще есть время. «Есть немного времени для урегулирования возникшей проблемы или запуска "Северного потока-2" для компенсации выпавших мощностей транспортировки газа европейским потребителям», — добавил он.

Однако лично я настроен скептически и не верю, что действующее руководство Германии способно это сделать. А значит, следует ожидать дальнейшего роста цен и ухудшения ситуации с энергетической безопасностью в Европе

Алексей Гривачзамглавы ФНЭБ

Также Гривач отметил отношение к газу из России у европейских лидеров. «Ну и привет главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с ее идеями по поводу введения потолка цен на российский газ», — подытожил он.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть, сообщила в Twitter журналист Sky News Тамара Коэн. «Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
Российский подросток устроил поножовщину в бане и попытался убить друга
Москвичи стали реже покупать один тип жилья
Ургант записал нецензурную песню про «Поле чудес»
СБУ заподозрила супругу бойца ВСУ в передаче данных российским военным
В Барселоне спасавший свою сумку от грабителей турист получил удар ножом
Норвегия отложила отказ от добычи самого вредного топлива
Двое россиян до смерти избили родственника палкой и расчленили его тело
Психолог назвала признаки расстройства пищевого поведения у подростка
Озвучены последствия полной остановки «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.