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Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент проведет совещание с Совбезом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин запланировал в пятницу 2 сентября провести совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, темы для обсуждения с Совбезом назовет сам президент. Совещание запланировано на середину рабочего дня главы государства.

«Президент имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам скажет сам президент или мы предоставим информацию», — цитирует агентство слова Пескова.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал заседание с президентом по вопросам миграции.

Предыдущее совещание президента с Совбезом прошло 22 июля. Мероприятие было непубличным.

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Валерий Розенберг
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