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Участника СВО отказались пускать в российский ночной клуб из-за военной формы

В Красноярске участника спецоперации отказались пускать в ночной клуб из-за военной формы

Фото: страница Клуб-галерея «Эрмитаж» во «ВКонтакте»

Участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине жителя Красноярска отказались пускать в местный ночной клуб. Об этом сообщило издание TVK6.

По данным портала, мужчина приехал в город на время увольнения и хотел провести время со своей девушкой. Для этого он забронировал столик в заведении «Эрмитаж», однако на входе россиянина остановил охранник. Он сообщил участнику спецоперации, что тот не проходит дресс-контроль из-за военной формы, поэтому пустить в клуб его не могут.

Подобное отношение военнослужащий назвал дискриминацией.

«Слышал, что в Москве был такой похожий случай с офицером, но не думал, что столкнусь сам. У меня не было возможности купить одежду, а насколько я знаю, это дискриминация и отказ в услугах», — пожаловался изданию россиянин.

В свою очередь, в клубе на запрос журналистов TVK6 напомнили о правилах посещения заведения — проход в спортивной одежде или камуфляже «не приветствуется». При этом представители «Эрмитажа» сообщили, что несколько раз извинились перед мужчиной.

Ранее сообщалось, что жителя города Лиски Воронежской области уволили по статье за прогул, пока тот участвовал в специальной военной операции.

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Валерий Розенберг
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