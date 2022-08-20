Не пустивших офицера в ресторан охранников призвали отправить в Донбасс

Володин призвал отправить охранников и владельцев ресторана «Магадан» служить в Донбасс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить служить в Донбасс охранников и владельцев ресторана «Магадан» в Москве, не пустивших офицера ВКС на веранду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что военные защищают родину и отношение к ним «должно быть уважительным и благодарным».

Инцидент произошел ранее в августе. По данным РЕН ТВ, охранники ресторана «Магадан» не разрешили лейтенанту Воздушно-космических сил, пришедшему в военной форме, войти в заведение через главный вход. Они предложили попасть внутрь через кусты, «чтобы он не распугивал посетителей». Сообщается, что в ресторане мать военного отмечала день рождения.

Впоследствии стало известно, что ресторатор Аркадий Новиков, которому принадлежит «Магадан», уволил охранников. «Он до глубины души возмущен произошедшим», — рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Уточняется, что мать офицера написала заявление в прокуратуру, отметив при этом, что простых извинений от персонала ей недостаточно.