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Байден отказался считать сторонников Трампа угрозой демократии

Байден заявил, что угрозой демократии являются сторонники насилия, а не Трампа

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что отказывается считать сторонников бывшего лидера страны Дональда Трампа угрозой демократии. По его мнению, такая угроза на самом деле исходит от людей, выступающих в поддержку применения насилия для того, чтобы достигать собственных политических целей, сообщает ТАСС.

«Я не считаю, что сторонники Трампа представляют угрозу для страны. Я считаю, что угрозой для демократии являются те, кто призывает к применению насилия, не осуждает насилие, отказывается признать результаты выборов, настаивают на изменении способа подсчета голосов», — заявил глава государства.

По его мнению, именно на платформе демократии стоит все то, что дорого американцам. Байден отметил, что голосовавшие за Трампа люди, которые продолжают поддерживать его до сих пор, голосовали именно за философию экс-президента, а не за нападение на Капитолий и отмену результатов выборов.

Ранее Трамп назвал Байдена сумасшедшим, страдающим от последней стадии деменции из-за его недавних слов об экстремизме. Американский лидер ранее заявил, что Трамп и все сторонники его движения Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Соединенным Штатам экстремизм.

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Марина Совина
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