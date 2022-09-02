Трамп назвал Байдена сумасшедшим из-за слов об экстремизме

Дональд Трамп назвал президента США Джо Байдена сумасшедшим из-за слов об экстремизме

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байден сумасшедшим, страдающим от последней стадии деменции из-за его недавних слов об экстремизме. Об этом политик написал в своих социальных сетях, передает РИА Новости.

Американский лидер ранее заявил, что Трамп и все сторонники его движения Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Соединенным Штатам экстремизм.

«Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA (...). Если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке (...). Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции», — написал политик.

Ранее Байден уже выступал с критикой Трампа и республиканцев. Так, на предвыборном митинге в августе он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». Он также раскритиковал часть идеологии республиканцев, основанную на идеях экс-президента. «То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный марш экстремальной философии MAGA», — заявил политик.

