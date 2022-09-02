Горничная отеля призвала гостей к трехминутному действию и была унижена в сети

Призыв горничной к снятию перед отъездом постельного белья назвали в сети унизительным

Горничная отеля показала на видео действие постояльцев, которое значительно упростит ее работу по уборке номеров. Пост вызвал споры среди пользователей сети. Об этом пишет The Sun.

Девушка считает, что гости отеля, которые перед отъездом снимают постельное белье, значительно помогают ей, так как это экономит ей три-четыре минуты от общего времени уборки номера. Блогерша похвалила таких постояльцев за отзывчивость и назвала их «восхитительными людьми».

Тем не менее, призывы сотрудницы отеля не оценили пользователи сети, посчитав это унизительным. «Ну уж нет, извините, это не моя работа», «Зачем мне прибираться в отеле?», «Я плачу за проживание в отеле не за это», «А может вы просто будете делать свою работу?» — раскритиковали они идею. Другие комментаторы признались, что никогда не думали об этом раньше и согласились попробовать помочь горничным в следующий раз.

Ранее в августе бывшая сотрудница отеля назвала три предмета в гостиничном номере, уборкой которых часто пренебрегают горничные. По ее словам, самыми негигиеничными считаются пульт от телевизора, стеклянные стаканы и покрывало или плед.