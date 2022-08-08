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Сотрудница отеля назвала три самых негигиеничных предмета в гостиничном номере

Сотрудница отеля назвала самыми грязными предметами в номерах пульт, стаканы и покрывало

Фото: Shutterstock

Бывшая сотрудница отеля назвала три предмета в гостиничном номере, уборкой которых часто пренебрегают горничные. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на ролик обратили внимание в Indy100.

Блогерша раскрыла, что одной из самых негигиеничных вещей является пульт от телевизора. По ее словам, она никогда не возьмет его в руки, предварительно не протерев устройство собственной влажной салфеткой. Кроме того, девушка всегда моет стеклянные стаканы перед использованием.

Также автор видео уточнила, что грязными могут быть покрывало или плед. «Я бы никогда не села на постельное покрывало. Снимаю его с кровати первым делом, как захожу в номер. Такие вещи редко стирают в отелях», — призналась автор видео.

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Помимо прочего, девушка посоветовала не пользоваться кофейниками и ведерком со льдом. В комментариях под видео между пользователями разгорелась дискуссия: некоторые сотрудники отелей согласились с блогершей, признав, что зачастую не имеют возможности проводить тщательную уборку каждого номера, другие раскритиковали отдельные рекомендации блогерши.

Ранее в августе американская врач-дерматолог предупредила о рисках заражения инфекцией при проживании в отелях. По ее словам, вместо мыла, которое кладут в ванной комнате номера, лучше использовать личные гигиенические средства.

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Дарья Рыбак
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