Россиянин облил друзей бензином и поджег

В Тыве задержали 44-летнего мужчину за попытку сжечь заживо трех друзей

В Республике Тыва задержали 44-летнего мужчину, обвиняемого в попытке сжечь заживо трех мужчин. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 сентября около 15 часов по местному времени компания друзей распивала алкоголь в одном из гаражей. Встреча приятелей закончилась ссорой, в ходе которой злоумышленник облил всех собравшихся бензином и поджег зажигалкой. Две жертвы преступления получили ожоги 50 и 70 процентов тела, третий отделался незначительными повреждениями и проходит амбулаторное лечение.

Полицейские по горячим следам нашли подозреваемого. СКР завел дело по статье 105 («Покушение не убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса (УК) РФ. На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в СКР.

1 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за заживо сожженную жену.