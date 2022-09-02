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Суд в США раскрыл перечень изъятых у Трампа при обыске ФБР документов

Суд в США раскрыл перечень документов, изъятых при обыске ФБР в поместье Трампа

Фото: Jim Bourg / Reuters

Суд в США раскрыл перечень документов, которые агенты ФБР изъяли в ходе обыска в поместье Мар-а-Лаго экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По данным суда, среди изъятого имущества оказались 53 секретных документа, 31 конфиденциальный материал, а также 18 с грифом «совершенно секретно». Помимо этого, агенты обнаружили у бывшего лидера страны 43 пустые папки с маркировкой «секретно». Помимо документов, из поместья оказались изъяты более 11 тысяч не являющиеся секретными бумаги, вырезки из газет и журналов, фотографии, книги, одежда и различные подарки.

Ранее таблоид Daily Mail со ссылкой на близкие к делу источники рассказал, что при обысках в поместье Мар-а-Лаго сотрудники ФБР нашли папку, в которой могут находиться файлы с тайнами и подробностями сексуальной и личной жизни действующего лидера Франции Эммануэля Макрона.

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Марина Совина
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