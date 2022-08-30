Стало известно о хранившихся у Трампа материалах на Макрона

Daily Mail: в доме Трампа нашли папку, где могут храниться тайны сексуальной жизни Макрона

При обысках в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа сотрудники ФБР нашли папку, в которой могут находиться файлы с тайнами и подробностями сексуальной и личной жизни действующего лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к делу.

В издании напомнили, что во время и после своего президентского срока, Трамп рассказывал о компромате на президента Франции, который хранится у него. Папка, найденная ФБР, подписана, как «Информация о президенте Франции». При этом не уточняется, какие конкретно документы были обнаружены внутри.

Ранее национальное управление архивов и документации США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Дональда Трампа.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.