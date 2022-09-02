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Находящиеся в ссоре 30 лет братья выдвинулись на пост мэра родного города

В Канаде не разговаривавшие 30 лет братья поборются за пост мэра города Порт-Колборн

Фото: City of Port Colborne

В Канаде двое братьев, которые не разговаривали друг с другом 30 лет, стали единственными кандидатами на пост мэра города в провинции Онтарио. Об этом сообщает New York Post.

Находящиеся в ссоре родные братья Билл и Чарльз Стилы поборются за кресло главы администрации города Порт-Колборн, в котором проживает около 18 тысяч человек. Билл Стил является действующим мэром с 2018 года, а до этого 17 лет проработал в городском совете.

Чарльз Стил заявил, что решил бросить вызов брату и выдвинуться на выборы, потому что хочет увидеть, что «простые люди» тоже могут занимать этот пост. Мужчина пояснил, что участвует в гонке, потому что других кандидатов, кроме его брата, на этот пост не нашлось. Он также намекнул, что городом управляют нечистые на руку люди, а его жителям необходимо «новое мышление».

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Билл Стил сказал, что ничего не говорил о своих противниках на прошлых выборах и не собирается делать исключение для брата. Мужчины отказались назвать причину, по которой они не общаются уже три десятилетия, однако Чарльз рассказал, что отдалился от семьи, когда на несколько лет переезжал в Британскую Колумбию.

Канадец добавил, что не имеет личных претензий к брату, но недоволен тем, как тот управляет городом. Его опасения вызвала инициатива Билла перестроить городскую пристань, чтобы она стала более привлекательной для бизнеса. О том, как к политическому противостоянию братьев отнеслись их родители, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что братья из индийского города Кришнанагар потратили крупную сумму на празднование дня рождения собаки и попали под арест.

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Никита Савин
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