Путин посетит учения «Восток-2022»

В Кремле заявили, что Путин 6 сентября посетит активную фазу учений «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» во Владивостоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава государства в тот же день начнет работу в самом Владивостоке, уточнил его пресс-секретарь. «Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022"», — напомнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, их участниками станут более 50 тысяч человек.

Уточнялось, что от Вооруженных сил России в учениях задействуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.